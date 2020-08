Bonus 600 euro: in Veneto lo hanno chiesto anche tre consiglieri della Lega (Di martedì 11 agosto 2020) Tra coloro i quali hanno beneficiato del Bonus da 600 euro previsto dal governo per le difficoltà causate dal lockdown ci sono anche due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto. Fonti interne al Carroccio confermano che i nomi rispondono a Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli per i consiglieri, mentre il vicepresidente della Giunta è Gianluca Forcolin. I nomi sono stati resi noti dopo l’appello da parte del governatore Luca Zaia. Forcolin si difende affermando che a chiedere il Bonus sarebbe stata la sua socia: "Sono socio in uno studio di tributaristi - spiega al Corriere della Sera -. Senza che lo sapessi ... Leggi su blogo

