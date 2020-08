Scuole, Oms: "Riaprire scuole solo se garantita sicurezza" (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - "Tutti noi vogliamo vedere le scuole riaperte, ma abbiamo anche bisogno di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale. E per questo è indispensabile un controllo adeguato della trasmissione di Covid-19 all'interno della comunità". Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra. "Se sopprimiamo efficacemente Covid-19, possiamo aprire in sicurezza le società", afferma Tedros. "Il mio messaggio è chiarissimo: sopprimere, sopprimere, sopprimere il virus", ribadisce. Leggi su iltempo

Il 31 agosto le lezioni in Ticino riprenderanno in presenza e la mascherina non sarà obbligatoria in aula. Questa la decisione annunciata dal Consiglio di Stato per l'inizio dell'anno scolastico. In u ...