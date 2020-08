Il governo libanese si è dimesso. Il premier Diab: “La corruzione ha causato la tragedia del porto di Beirut” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governo del Libano si è dimesso. Lo ha annunciato il primo ministro, Hassan Diab (nella foto), in un discorso alla nazione. “Ogni singolo ministro di questo governo si è impegnato a fondo, non abbiamo altri interessi oltre a quello di salvaguardare lo Stato”, ha detto Diab. Diab ha detto che quanto accaduto, riferendosi al disastro di martedì scorso, “è il risultato di una corruzione cronica” che ha impedito una gestione efficace del Paese. “La rete della corruttela è più grande di quella dello Stato”, ha aggiunto. “Questo disastro – ha detto, invece, il vicepremier e ministro della Difesa del Libano, Zeina Akar – richiede le dimissioni del ... Leggi su lanotiziagiornale

