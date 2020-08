MotoGp – Quartararo mangiato da Binder, Morbidelli se ne va: il Gran Premio della Repubblica Ceca LIVE (Di domenica 9 agosto 2020) Cuore in gola, adrenalina che sale per dare quella spinta giusta per affrontare al meglio il Gran Premio di Brno. Si fa sul serio in Repubblica Ceca, ci si gioca la vittoria in questo terzo appuntamento stagionale dove mancherà ancora una volta Marc Marquez. Zarco davanti a tutti a sorpresa con l’Avintia, seguito dalle due Petronas di Quartararo e Morbidelli. Date gas che si parte… Il Gran Premio di Brno LIVE: Giro 12/21 – Zarco si prende la terza posizione su Quartararo, Vinales intanto affonda in decima posizione; Giro 10/21 – Binder supera Quartararo e si lancia sulla scia di Morbidelli, Pol Espargaro intanto va addosso a Zarco e ... Leggi su sportfair

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Brno #MotoGP Otto giri al termine e lo scatenato #Binder si è preso il primo posto ai danni di… - Blacking82sport : RT @M_Turco: #MotoGP @FabioQ20, tifoso de @ValeYellow46 - vminamtlou : @MotoGP @FabioQ20 @BradBinder_41 Peccato per Quartararo, ha dato troppo spazio a Binder - MarcoColletta : Quartararo può permettersi una gara no. Con Viñales e Dovizioso sotto tono e Márquez davanti alla TV, ora può fare… - AngyFra89 : I Marziani non esistono. #Binder lo ha dimostrato. #Quartararo Anzi ne esiste solo uno. Aggiungo... era ora di sc… -