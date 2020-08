Dj scomparsa, corpo trovato in un bosco del messinese. Ora si cerca il figlio (Di domenica 9 agosto 2020) E' di Viviana Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a Caronia, nel messinese. La conferma è arrivata dalla fede nuziale che la donna aveva al dito: all'interno la data del ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Trovato il corpo di una donna a #Caronia, potrebbe essere la #dj scomparsa Vania Parisi. Nella zona si cerca anche… - Corriere : Trovato il corpo della dj Viviana Parisi - Corriere : ?? Trovato un cadavere irriconoscibile - ilfattovideo : Dj morta, ecco dove è stato trovato il corpo di Viviana Parisi. Era scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele - ultimenotizie : Viviana Parisi, la deejay di 43 anni che era scomparsa lunedì scorsa insieme con il figlio Gioele di 4 anni, potreb… -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa corpo

Ci sono troppi misteri, troppe cose che non tornano, nella vicenda di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, la madre trovata morta nel bosco di Caronia e il figlio di cui, invece, ancora non si ha nessu ...Ha per titolo Poirot: tragedia in tre atti il film che Rete 4 manda in onda oggi. Si tratta della trasposizione televisiva del romanzo della scrittrice britannica Agatha Christie , pubblicato per la p ...