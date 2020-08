La Corte dei Conti dà ragione a Menchini Fabris. Era ingiusta la condanna del noto urologo (Di giovedì 6 agosto 2020) La Corte dei Conti ha accolto il ricorso in appello dell'urologo Filippo Menchini Fabris contro la sentenza della Corte dei Conti regionale che, nel 2017, lo aveva condannato al pagamento di 15.424,54 ... Leggi su lanazione

NicolaPorro : Luigi Bisignani svela il retroscena sulla mossa di #PalazzoChigi per piazzare alla #Cortedeiconti una pedina gradit… - fattoquotidiano : Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e… - M5S_Senato : Anche la Corte dei Conti esalta il Reddito di Cittadinanza - Fabio_Pivetta : @matteosalvinimi Avanti a destra alta, e la solita viltà dei destrorsi italici, pronti a frignare appena gli fanno… - akamasensei : Luci e ombre del DL Semplificazioni: ecco il giudizio della Corte dei Conti -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei

Agenda Digitale

Adesso è davvero finita. Ieri pomeriggio, al termine di un incontro svoltosi a Molo Vespucci e sul quale, soprattutto sui contenuti, non sono stati finora fornite indicazioni ma solo sommarie informat ...Bergamo, si è concluso in questi giorni, con l’approvazione nei rispettivi consigli dei quattro sottoscrittori, l’Atto Integrativo per il polo destinato ai servizi universitari. Si è concluso in quest ...