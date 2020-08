Genova, con l’auto sul ponte San Giorgio subito dopo l’apertura: il segnale verde e poi l’attraversamento del nuovo viadotto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un ultimo contrattempo legato all’asfalto, avvallato a seguito della lunga sosta dei mezzi pesanti per la diretta dell’inaugurazione di ieri, ha ritardato di quattro ore la riapertura al traffico del nuovo viadotto sul Polcevera di Genova: “Ero venuto qui per essere il primo – si sfoga un motociclista che si era riuscito ad aggiudicare la prima fila della lunga coda di giornalisti e curiosi – ora non posso aspettare fino alle dieci di sera”. Così, mentre la Struttura Commissariale ultimava la ri-asfaltatura del tratto deteriorato, una piccola coda di macchine e moto si accumulava a levante e ponente del ponte “Genova San Giorgio”. Il segnale verde dei semafori, alle 22, ha aperto il tratto ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Papà la tua Genova ricordata attraverso le tue parole @GiovanniToti ??con i genovesi.Con i familiari delle vittime. - AzzolinaLucia : Con l’inaugurazione del Ponte San Giorgio a #Genova l’Italia ha dimostrato di sapersi rialzare dopo le tragedie. Il… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Il nuovo ponte di Genova resiste all… - ilfattovideo : Genova, con l’auto sul ponte San Giorgio subito dopo l’apertura: il segnale verde e poi l’attraversamento del nuovo… - Rocco_italiano2 : RT @RadioSavana: Lo zimbello si è fatto fare lo striscione 'grazie Toninelli' ed ha passato 15 minuti ad autoelogiarsi per la costruzione d… -