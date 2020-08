“Barbuti Festival”, tutto pronto per il concerto di Peppe Barra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 7 agosto 2020, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, salirà sul palco Peppe Barra con il concerto “Tiempo”. Con lui: Paolo Del Vecchio chitarre, mandolino; Luca Urciuolo pianoforte, e fisarmonica; Ivan Lacagnina alle percussioni e Sasà Pelosi al basso acustico. (Ingresso 20 euro www.postoriservato.it). Con la Bottega San Lazzaro, nell’ambito dei Barbuti, prende così il via il progetto internazionale “Salerno animo del Mediterraneo”, che ha lo scopo di proporre insieme sonorità, musiche e voci del Mare Nostrum, in un raccordo-sinergia che potrà farsi polifonia ... Leggi su anteprima24

antovalitutti : Salerno, per la 'Barbuti' Festival' in scena i testi di Maurizio de Giovanni - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: I Musicastoria in “Sona sona” al “Barbuti Festival”, - - Napoliflash24 : I Musicastoria in “Sona sona” al “Barbuti Festival”, - - antovalitutti : Salerno, per la 'Barbuti' Festival' in scena i testi di Maurizio de Giovanni - La Repubblica - Napoliflash24 : Al via la rassegna estiva di teatro 'Barbuti Festival' - -

Ultime Notizie dalla rete : “Barbuti Festival” Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net