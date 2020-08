"Mi ha cambiato la vita". Il Sallusti mai visto né sentito prima: ospite di Diaco, si spinge nel suo "privatissimo" (Di martedì 4 agosto 2020) Un ospite diverso dagli altri a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Già, perché in studio c'era Alessandro Sallusti, uno che non ama raccontare più di tanto i fatti suoi. Ma a Io e Te si è chiamati a fare quello. Il direttore del Giornale premette: "Sono molto timido, introverso e anche noioso e l'idea di dover rispondere a domande che non riguardano il mio lavoro m'imbarazzo". Eppure, poi, si lascia andare, dopo che Diaco gli mostra una toccante videodedica di Patrizia Groppelli, la sua attuale compagna. Su di lei, Sallusti afferma: "Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita". Diaco sottolinea: "Una vera e propria dichiarazione ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : cambiato vita Raffaella Mennoia, operazione alla tiroide: “Ha cambiato molto della mia vita” SoloGossip.it Raffaella Mennoia, operazione alla tiroide: “Ha cambiato molto della mia vita”

In seguito, le sue parole. Raffaella Mennoia ricorda l’operazione alla tiroide con un post su Instagram: “Ha cambiato molto della mia vita” “Tutto quello che posso dirvi e di non concedere alla mille ...

Biffy Clyro: ‘Il nostro sound è libertà, caos, romanticismo e sincerità’

Simon Neil ha spiegato: “Il titolo si riferisce al fatto che a volte nella tua vita le cose cambiano drasticamente, molto rapidamente e non è sempre una propria scelta che le cose finiscano, ma si ...

