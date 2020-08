Massiah lascia Ubi. Intesa Sanpaolo designa Miccichè nuovo amministratore delegato. L’insediamento il 6 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo dodici anni, si chiude l’era di Victor Massiah in Ubi. Il manager libico ha rassegnato ieri le sue dimissioni al termine del Cda che ha approvato i conti semestrali della banca. Un passo d’addio inevitabile dopo che l’opa di Intesa Sanpaolo, cui lo stesso Massiah si è opposto fino alla fine, ha superato il 90%. Al suo posto, come previsto dallo statuto, subentra temporaneamente il direttore generale vicario, Elio Sonnino. Il nuovo amministratore delegato di Ubi, designato da Banca Intesa – come anticipato da La Notizia nell’edizione cartacea di oggi -, sarà Gaetano Miccichè (nella foto), attuale presidente di Banca Imi, ex presidente della Lega Calcio Serie A e vice presidente ... Leggi su lanotiziagiornale

