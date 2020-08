Enorme esplosione a Beirut, 2800 tra morti e feriti: “Sembrava Hiroshima, è stato terribile” [FOTO e VIDEO LIVE] (Di martedì 4 agosto 2020) Grande paura stasera in Libia dove una violentissima esplosione si è verificata a Beirut. Sembra che l’esplosione sia avvenuta all’interno del settore 12 del porto di Beirut, in un silos di grano, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Altre fonti riferiscono dell’esplosione di un magazzino di petardi. Intorno alle 17, due esplosioni – la prima di minore entità e la seconda più intensa – sono avvenute nella zona del porto di Beirut. Inizialmente i media hanno riferito di un’esplosione avvenuta in un silos di grano, mentre in seguito è stata confermata l’esplosione in un magazzino di petardi e materiale esplosivo. Il ministro ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] - marcodimaio : Un'enorme esplosione è avvenuta poco fa al porto di #Beirut. Siamo in attesa di notizie per capire cosa sia success… - RaskolnikovG : RT @Asiablog_it: Scene apocalittiche a #Beirut in seguito all'enorme esplosione avvenuta oggi, le cui ragioni non sono ancora note. https… - zHenjo_SJF : Incredibile esplosione a #Beirut Città devastata ed almeno 30morti Almeno 400 sono i feriti in strada. Alcuni testi… -