"Roma non avrà il museo sul fascismo". Raggi blocca la mozione della consigliera M5S (Di lunedì 3 agosto 2020) La sindaca Virginia Raggi dice no a un museo sul fascismo a Roma e blocca la mozione a firma della consigliera cinquestelle Gemma Guerrini. “Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito”, afferma la sindaca della Capitale.“E’ difficile da credere ma con la giunta Raggi accade che si possa immaginare di avanzare il progetto della sua maggioranza in Campidoglio per un museo del fascismo a Roma. Sarebbe uno schiaffo, un insulto alla città medaglia d’oro alla Resistenza e alle tante vittime del regime fascista”, scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, ... Leggi su huffingtonpost

