Caos treni, Italo cancella 8mila biglietti. Trenitalia ai passeggeri: “Resta il distanziamento” (Di domenica 2 agosto 2020) In Italia è Caos treni dopo l’ordinanza del ministro Speranza. Italo cancella 8mila biglietti. ROMA – In Italia è Caos treni dopo l’ordinanza del ministro Speranza. Il passo indietro da parte del Governo ha colto di sorpresa le aziende che hanno dovuto prendere provvedimenti immediati. Italo in una nota ha precisato che “circa 8mila biglietti sono stati cancellati per le regole di distanziamento. L’azienda si è attivata per rimborsare i passeggeri nel minor tempo possibile e sta lavorando a ridurre al minimo i possibili disagi dei prossimi giorni“. La mail di trenitalia Più ... Leggi su newsmondo

