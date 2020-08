Coronavirus, in Lombardia mascherine all’aperto (se manca il distanziamento). Usa, il Congresso: “Catastrofe sanitaria”. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di sabato 1 agosto 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° agosto 16.30 – Coronavirus, ritorna il distanziamento sui treni. Speranza: “L’attenzione deve restare alta” 10.30 – Le regole per la riapertura degli asili: le linee guida 9.30 – In Lombardia mascherine all’aperto (se manca il distanziamento) Con la nuova ordinanza regionale, fino al prossimo 10 settembre in ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : @RichardMardukas Il numero dei morti della Lombardia presa da sola è, in proporzione alla popolazione, esattamente… - MediasetTgcom24 : Fase 3, in Lombardia mascherine al chiuso fino al 10 settembre #coronavirus - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio. Leggi gli ultimi provvedimenti relativi al #coronavirus in vigore da do… - DavidRo59411925 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Lombardia, 55 positivi e un decesso nelle ultime 24 ore - Marcopetsichini : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE Non più accettabile disorientare i cittadini strumentalizzando #pandemia per fini politici:… -