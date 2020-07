Migranti: in arrivo a Lampedusa nave da 700 posti per quarantena (Di venerdì 31 luglio 2020) . Si sta preparando anche un’altra nave più piccola per la Calabria Una nave da 700 posti destinata al trasferimento dei Migranti che arrivano sulle nostre coste e devono sottoporsi alla quarantena, arriverà nei prossimi giorni. Si tratta di un’imbarcazione della compagnia Grandi navi veloci. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migr… - repubblica : I superesperti del Covid bocciano Cirio: 'Rischio zero dall'arrivo dei migranti' - LegaSalvini : POZZALLO, IN ARRIVO MIGRANTI. SONO OLTRE UN CENTINAIO In arrivo al porto di Pozzallo oltre 100 persone a bordo di… - LauraL07620640 : RT @Agenzia_Ansa: Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migranti c… - oggicronacaal : A Tortona (e non solo) torna la preoccupazione per l’arrivo di nuovi migranti (Positivi al virus?) -