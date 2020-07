De Laurentiis: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni alla Lega» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Corriere dello Sport racconta che l’Assemblea di Lega di ieri è stata caratterizzata da “momenti di tensione”. In particolare, ad esserne protagonista, è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Non c’è stata solo la frase sessista verso Viola Fabbri, Cief Operating Finacial Officer della Lega, ma anche con Andrea Butti, Head of Competition. Il quotidiano sportivo scrive: “Con Butti, invece, i toni si sarebbero alzati a causa del calendario: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni», ha tuonato ADL”. L'articolo De Laurentiis: «Se si fa male qualche mio giocatore ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Laurentiis: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni alla Lega» Non solo la frase sessista nei confro… - news24_napoli : Graziani su De Laurentiis: "Playoff e playout? Il caldo ha fatto… - news24_napoli : De Laurentiis disse: “Prendiamolo, è forte!”. Meglio così, il Napoli… - infoitsport : De Laurentiis disse: 'Prendiamolo, è forte!'. Meglio così, il Napoli aveva visto male - news24_napoli : Graziani contro l’idea di De Laurentiis: “Il caldo ha fatto male a… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis male De Laurentiis: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni alla Lega ilnapolista De Laurentiis disse: "Prendiamolo, è forte!". Meglio così, il Napoli aveva visto male

Poi il colpo di scena. Si inserì il Milan e si portò a casa il calciatore. A quell'epoca De Laurentiis ci restò male. Si dice che litigò addirittura con l'agente del calciatore, Alessandro Moggi. E ...

Graziani, che bordata ad ADL: "Playoff e playout? Il caldo ha fatto male a qualcuno..."

si è schierato nettamente contro l'idea di Aurelio De Laurentiis circa play-off e play-out nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Idea playoff e playout? Stiamo attraversando un ...

Poi il colpo di scena. Si inserì il Milan e si portò a casa il calciatore. A quell'epoca De Laurentiis ci restò male. Si dice che litigò addirittura con l'agente del calciatore, Alessandro Moggi. E ...si è schierato nettamente contro l'idea di Aurelio De Laurentiis circa play-off e play-out nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Idea playoff e playout? Stiamo attraversando un ...