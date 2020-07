Gomorra - La serie: stasera su TV8 gli episodi 11 e 12: anticipazioni (Di domenica 26 luglio 2020) Gomorra, la serie tv di culto tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, torna stasera su TV8 alle 21:30 con gli ultimi due episodi della prima stagione, 11 e 12: anticipazioni. Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 11 e 12, gli ultimi due della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky in queste settimane. Nelle anticipazioni dell'episodio 11, 100 modi per uccidere, il malcontento serpeggia nel clan Savastano: i cosiddetti colonnelli, i fedeli di lunga data di don Pietro, disapprovano i metodi di Genny. Ciro, che potrebbe essere un ponte tra vecchia e nuova generazione, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra - La serie: stasera su TV8 gli episodi 11 e 12: anticipazioni

