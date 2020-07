Polemica su Banchi Singoli, Azzolina: Lasciateci Lavorare (Di sabato 25 luglio 2020) “Tutta la Polemica che c’è sui Banchi la trovo davvero sterile”. La Ministra Azzolina interviene con queste parole durante la manifestazione del M5S sulla piattaforma Rousseau. “Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici che tipo di Banchi volevano: quelli con le rotelle, che sono diventati il tema della discordia, sono utilizzati già in tantissime scuole innovative e sono stati pensati così perché permettono di Lavorare in gruppo e avere forme di didattica diverse” continua la Ministra. Azzolina conclude: “Lasciateci Lavorare, è un investimento importante sugli arredi che vanno a rinnovare aule ferme a 40-50 anni fa. Se lo facciamo, investendo allo ... Leggi su youreduaction

Lasciateci lavorare. E’ il nuovo slogan del ministro Azzolina, subissata di critiche fin dal suo infelice insediamento. Non passa giorno che la ministra grillina all’Istruzione non faccia scivoloni e ..."Ce la stiamo mettendo tutta per farcela a riaprire la scuola il 14 settembre, ovviamente in presenza e in sicurezza". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo alle Ol ...