Roma, il party segreto in prefettura. E la sfida tra i vertici del Viminale (Di martedì 21 luglio 2020) Un party d'addio. Ma non solo. Perché al momento di alzare in alto i calici in onore di Gerarda Pantalone, prefetto di Roma che dal 1° agosto va in pensione, saranno presenti tutti i suoi possibili successori: Matteo Piantedosi, Bruno Frattasi, Riccardo Carpino. L'appuntamento super riservato, che i Leggi su ilfoglio

SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: Roma, domani il party segreto in prefettura. Gerarda Pantalone festeggia la pensione con il ministro Lamorgese e i suoi tr… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Roma, domani il party segreto in prefettura. Gerarda Pantalone festeggia la pensione con il ministro Lamorgese e i suoi tr… - ilfoglio_it : Roma, domani il party segreto in prefettura. Gerarda Pantalone festeggia la pensione con il ministro Lamorgese e i… - H24Prati : 'Hollywood Party', festa stasera al Circolo Canottieri Roma in onore di Morricone - - H24Parioli : 'Hollywood Party', festa stasera al Circolo Canottieri Roma in onore di Morricone - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma party Roma, il party segreto in prefettura. Pantalone va in pensione Il Foglio Roma, il party segreto in prefettura. E la sfida tra i vertici del Viminale

Un party d'addio. Ma non solo. Perché al momento di alzare in alto i calici in onore di Gerarda Pantalone, prefetto di Roma che dal 1° agosto va in pensione, saranno presenti tutti i suoi possibili su ...

VIDEO|Grande successo per Salmo al Red Valley Sea Party

ROMA – Un palco sul mare, 180 barche intorno e uno spettacolo che ha regalato una serata unica a tutti i presenti, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Red Valley Sea Party, ...

Un party d'addio. Ma non solo. Perché al momento di alzare in alto i calici in onore di Gerarda Pantalone, prefetto di Roma che dal 1° agosto va in pensione, saranno presenti tutti i suoi possibili su ...ROMA – Un palco sul mare, 180 barche intorno e uno spettacolo che ha regalato una serata unica a tutti i presenti, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Red Valley Sea Party, ...