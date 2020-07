La quarantena infinita di una bimba di 4 anni, prigioniera da mesi dei tamponi positivi (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio) Centoventi giorni in isolamento fiduciario. Il travaglio di una bambina di 4 anni che vive nell’hinterland di Milano non conosce fine: quattro mesi fa le sono stati diagnosticati sintomi riconducibili al Coronavirus. Da allora, dopo un’alternanza di tamponi che hanno dato esiti diversi, la piccola non può uscire da casa: «Le hanno trovato un livello alto di anticorpi Igg al virus e il tampone è risultato debolmente positivo», racconta la madre al Corriere. Da lì in avanti, altri test, «uno l’opposto dell’altro: debole, negativo, positivo. Tutti concentrati in un mese, vissuti con la speranza di uscire dall’incubo e la delusione di doverli ripetere, di dover immobilizzare di nuovo la bambina». La madre, che ... Leggi su open.online

Un virus invisibile che si è fatto despota di nuovi stili di vita. Eccoci tutti, come scienziati al microscopio, a indagare l’infinitamente piccolo che racconta di noi. «Il coronavirus è stato il dio ...

