Erika Preti | 30 anni al fidanzato che uccise la ragazza a coltellate (Di giovedì 16 luglio 2020) Lui ammazzò brutalmente con svariati colpi di coltello la sua giovane fidanzata Erika Preti. Adesso arriva la sentenza da parte del giudice. Erika uccisa dal fidanzato a coltellate. Trent’anni di carcere. La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio contro Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che l’11 giugno 2017 uccide … L'articolo Erika Preti 30 anni al fidanzato che uccise la ragazza a coltellate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Trent'anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti di Di… - ultimenotizie : Trent'anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Erika Preti, 30 anni al fidanzato che la uccise con 57 coltellate in vacanza in Sardegna - leggoit : Erika Preti, 30 anni al fidanzato che la uccise con 57 coltellate in vacanza in Sardegna - SardiniaPost : La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio contro Dimitri Fricano, il 32enne di… -