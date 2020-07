Sì, No, forse… La revoca delle concessioni autostradali manda in tilt il Capitano. Per Salvini adesso si può fare, ma soltanto se lo dice l’Avvocatura (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è da chiedersi se Matteo Salvini abbia le idee chiare sulla questione delle concessioni autostradali. Già perché dopo aver preso tempo quand’era al governo e le innumerevoli volte in cui ha palesato dubbi sull’utilità di un simile provvedimento, ieri ha cambiato idea e, forse complice una decisione che è nell’aria da tempo, si è detto sostanzialmente favorevole. Sul nodo Autostrade “se il parere legale lo motiva e lo giustifica, si revochi e finalmente si riparta” ha detto il Capitano nell’ennesima giravolta della sua storia politica. Anzi a suo dire “si è già perso troppo tempo a causa dei litigi e delle incertezze del Governo” tanto che “ci sono milioni di italiani in ... Leggi su lanotiziagiornale

marcodimaio : Non ho preclusioni, ma revoca ad #Autostrade con quale alternativa e a che costi? L'esperienza di Anas dimostra che… - pasquinonaz : @petergomezblog Benetton ora scendono al 12 % e fra 1 anno forse ancora di più ! Ma non era “ revoca revoca”? - GDimetto : #Omnibusla7 epilogo (forse) penoso col favore delle tenebre di un teatrino durato 2 anni che doveva vedere la revoc… - juornoit : #Autostrade e #Governo forse trovano un accordo ma..... - paolochiariello : #Autostrade e #Governo forse trovano un accordo ma..... -

