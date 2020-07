Come Sorelle, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo l’esordio di mercoledì scorso, torna l’appuntamento in prima serata su canale 5 con la serie-fenomeno madre in Turkey “Come Sorelle”. Come Sorelle: dove eravamo rimasti, cosa è successo nella prima puntata Nella prima puntata andata in onda mercoledì scorso e che ha riscosso grande successo, Ipek Gencer sta per spostare l’uomo che ha distrutto la sua famiglia, Tekin Malik. Poco prima del matrimonio, la ragazza riceve una lettera anonima e grazie a questa scopre di essere stata adottata e di avere due Sorelle: Cilem e Deren. Ipek, sconvolta, decide di invitarle alle sue nozze per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l’invito di Ipek. Al matrimonio arriva anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

