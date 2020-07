Brozovic per i tifosi è 'Sbronzovic' e risponde: 'Promesso, solo acqua' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Botta e riposta indiretto, via social, tra alcuni tifosi dell'Inter e Marcelo Brozovic. Il caso della patente ritirata dopo aver fallito l'alcoltest ha scatenato i social nerazzurri: c'è addirittura ... Leggi su gazzetta

