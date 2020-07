Nuova Corsa-E, la svolta elettrica (Di martedì 14 luglio 2020) La Opel, inutile negarlo, da quando è entrata nel gruppo Psa, ha letteralmente decollato. Merito di un azzeccato mix tecnologico, forse anche un po' di napoleonica fortuna, fatto sta che, la casa del fulmine, ultimamente non ne sbaglia una e la Nuova Corsa non fa eccezione. Oggi vediamo qualche dettaglio della Nuova versione totalmente elettrica, che eredita il nohow della 208. Il motore, un elettrico sincrono, eroga 136 Cv e 260 Nm di coppia e, grazie ad una batteria da 50 kWh, l'autonomia (calcolata secondo il nuovo standard WLTP, quindi vicinissima alla realtà), è di 337 chilometri. L'assetto resta di tipo misto, con sistema McPherson sull'anteriore ed asse torcente sul posteriore, dove è montato anche un sistema di stabilizzazione, che si chiama “Parallelogramma di Watt”. Ma ... Leggi su iltempo

