Mascherine, posti a sedere, bagagli: ecco le regole da rispettare su aerei e treni (Di martedì 14 luglio 2020) Misure in vigore fino al 31 luglio. Gli abiti non indossati dovranno essere chiusi in apposite buste. Nuove norme anche per la salita e la discesa dei passeggeri Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine posti Coronavirus, resta l'obbligo di mascherina: ecco dove si dovrà indossare | Sugli aerei via libera al trolley in cabina TGCOM Trolley in cabina, verso il via libera sugli aerei. Slittano le riaperture delle discoteche al chiuso e le sagre

Dal 15 luglio si potrà tornare a imbarcarsi sugli aerei con il bagaglio a mano. Con il nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio) che entrerà in vigore a mezzanotte, cadrà il divieto imposto lo ...

Proroga di tutte le misure in vigore, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi e nuove regole per il settore dei trasporti. È il contenuto della bozza del Dpcm che dovrà essere discussa dal Parlament ...

