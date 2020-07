Cia Due Mari scrive al Prefetto di Taranto per le dighe piene ma arriva poca acqua per irrigazione alle aziende agricole (Di martedì 14 luglio 2020) Taranto. «CIA Area Due Mari Taranto-Brindisi non mollerà la presa fino a quando, sulla questione idrica, agli agricoltori non sarà data la risposta positiva che meritano». A dichiararlo attraverso una nota stampa sono Pietro De Padova e Vito Rubino, rispettivamente presidente e direttore della declinazione provinciale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia. Ancora una volta CIA Area Due Mari torna sulla fornitura d’acqua per la stagione irrigua 2020 e sull’annoso problema rappresentato dalla distribuzione idrica dalla Basilicata alla Puglia. L’organizzazione agricola ha inviato un’altra lettera ufficiale indirizzata al Prefetto di Taranto Martino Demetrio, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ... Leggi su laprimapagina

Taranto. «CIA Area Due Mari Taranto-Brindisi non mollerà la presa fino a quando, sulla questione idrica, agli agricoltori non sarà data la risposta positiva che meritano». A dichiararlo attraverso una ...

Giustiziata «spia della Cia» in Iran: risposta agli incidenti nel sito nucleare?

Il cittadino iraniano Reza Asgari, accusato di essere una spia della Cia, è stato giustiziato pochi giorni fa. Lo ha annunciato il sito Mizan. L’ex dipendente del Ministero della Difesa era stato arre ...

Il cittadino iraniano Reza Asgari, accusato di essere una spia della Cia, è stato giustiziato pochi giorni fa. Lo ha annunciato il sito Mizan. L'ex dipendente del Ministero della Difesa era stato arre ...