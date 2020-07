Stato d'emergenza, ipotesi al 31 ottobre. Domani informativa di Speranza su nuovo Dpcm (Di lunedì 13 luglio 2020) l'ipotesi su cui starebbe riflettendo il governo per smorzare le tensioni con l'opposizione. L'opposizione attacca: non può essere il pretesto per sospendere le garanzie costituzionali Leggi su tg.la7

Stato di Emergenza - nuova ipotesi sulla proroga : estesa al 31 ottobre Continua a tenere banco la proroga sullo Stato d’ Emergenza . Nella giornata di ieri è spuntata una nuova ipotesi : l’estensione fino al 31 ottobre . Manca ancora l’accordo sulla proroga dello Stato d’ Emergenza , con il ...

Continua a tenere banco la sullo d’ . Nella giornata di ieri è spuntata una : l’estensione fino al 31 . Manca ancora l’accordo dello d’ , con il ... "Stop giochi di potere - ce ne pentiremo". Giorgino - il "no" allo stato d'emergenza di Conte Per Francesco Giorgino siamo in una "situazione d'eccezione". Si parla della proroga dello stato d'emergenza scelta da Giuseppe Conte , il termine forse "anticipato" al 31 ottobre. Un unicum nell'Europa alle prese con il coronavirus. E in un ...

Per Francesco siamo in una "situazione d'eccezione". Si parla della proroga dello scelta da Giuseppe , il termine forse "anticipato" al 31 ottobre. Un unicum nell'Europa alle prese con il coronavirus. E in un ... Governo - leggero ripensamento sul prolungamento dello stato d’emergenza Nelle ultime ore si era pensato, da parte del Governo, ad un prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre, poi, subito il ripensamento. Valzer di decisioni nel giro di poche ore. Stiamo parlando dello stato d’emergenza, ...

matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - AMorelliMilano : #Conte è diventato ufficialmente il dittatore italiano. Pronto un atto del governo che prolunga lo stato di emergen… - primocanale : Coronavirus, assessore Viale: 'Inutile la proroga dello stato di emergenza' - Parampampolo76 : RT @Franc_Pon: Stamattina di nuovo alla posta a pagare tasse. Il prossimo che dice che i lavoratori autonomi sono evasori fiscali, spero gl… -