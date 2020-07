Tragedia nel Ferrarese, bimbo di 4 anni muore annegato in una piscina (Di domenica 12 luglio 2020) Un bambino di quattro anni morto annegato nel pomeriggio nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla madre, quando finito in acqua ... Leggi su gazzettadelsud

Tragedia nel Ferrarese - bimbo di 4 anni muore annegato in una piscina Un bambino di quattro anni è morto annegato nel pomeriggio nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua...

Un matrimonio trasformatosi in tragedia, in Iran: i genitori di entrambi gli sposi sono morti a causa del coronavirus, contagiati dagli ospiti presenti alla festa. Il presidente iraniano Hassan Rouhan ...

Bosco Mesola (Ferrara), 12 luglio 2020 - Tragedia nel pomeriggio in un agriturismo di Bosco Mesola. Un bambino di 5 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in piscina. Era lì con la madre per ...

