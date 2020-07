Real Madrid, Bale si addormenta in panchina con la mascherina sugli occhi (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) Divertente siparietto con Gareth Bale protagonista. Nel corso dell’ultima partita giocata e vinta dal Real Madrid contro contro l’Alaves venerdì sera, il gallese, rimasto in panchina nelle rotazioni di Zidane, si è addormentato mentre i compagni stavano giocando. L’ala dei blancos ha usato la mascherina per coprirsi gli occhi ed è sembrato proprio addormentarsi per alcuni attimi, come dimostra la FOTO in basso. Mans living his best lifeHe gets the best seats in the house to watch Madrid live and gets paid for it 😂See cruiseee#Bale pic.twitter.com/U8ito8RJbD — BBT😎 (@ksywilliams17) July 11, 2020 Leggi su sportface

