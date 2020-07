Rampelli: «Dal “Fatto” viltà e violenza contro Meloni, l’Ordine dei giornalisti non può tacere» (Di giovedì 9 luglio 2020) Fabio Rampelli interviene sul gravissimo articolo uscito sul Fatto Quotidiano contro Giorgia Meloni. E lo etichetta come «violento e vigliacco». Un pezzo da cestinare e che l’Ordine dei giornalisti non può far passare sotto silenzio. Rampelli: «Quell’articolo fa orrore» «La virulenza dell’attacco a Giorgia Meloni in un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano, nel quale s’invocano i partigiani di fatto per ammazzare la presidente di Fdi e alla quale si augura Piazzale Loreto, fa semplicemente orrore. Un giornalista, uomo, che scrive simili nefandezze su una donna e un direttore, uomo, che le avalla meritano il doppio oblio. Tanta violenza dovrebbe far intervenire l’Ordine dei giornalisti ... Leggi su secoloditalia

