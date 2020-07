Calciomercato Atalanta – Tanti club sul giovane portiere della nazionale Under 21 (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra che il Calciomercato nerazzuro in uscita non si stia fermando. Visto i grandi risultati sportivi di questa stagioni molti club cercano giocatori della Dea. Tante società stanno puntando sul giovane, classe 2000, Marco Carnesecchi, portiere del Trapani e della nazionale Under 21, di proprietà nerazzurra. La conferma arriva anche da una dichiarazione del Ds della Reggina Massimo Taibi: “Marco Carnesecchi è un giovane che ci interessa molto, ma su di lui ci sono Tanti club” Vedremo se la società nerazzurra vorrà puntare sul giovane portiere nella prossima stagione o vorrà cederlo a titolo ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Atalanta, per il futuro si pensa a #Perin - sportli26181512 : Juve, Chiellini dà la scossa per l'Atalanta: Sarri lo gestirà così: Giorgio Chiellini si è fatto sentire, così come… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Nelle scorse ore il baby talento dell'#Atalanta classe 2002 #Traore ha detto sì al #Parma, accordo tra i club ad un pas… - AffariDiCalcio : Nelle scorse ore il baby talento dell'#Atalanta classe 2002 #Traore ha detto sì al #Parma, accordo tra i club ad un… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, sabato contro l'Atalanta occhi su Gosens -