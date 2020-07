Coronavirus, Tom Hanks: «Non ho rispetto per voi se non indossate la mascherina e tenete le distanze» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)L’attore americano, dopo essere guarito a marzo dal Coronavirus, manda una dura critica a chi si rifiuta di rispettare le norme di prevenzione. «Se non puoi indossare una mascherina e lavarti le mani e tenere il distanziamento sociale, allora non ho rispetto per te, amico», ha detto Hanks durante un’intervista all’Associated Press per la promozione del suo ultimo film Greyhound. «Non lo capisco. Veramente non lo capisco. È il minimo che tu possa fare», dice Hanks. «Se stai guidando una macchina – aggiunge – non vai troppo veloce, usi la freccia ed eviti di investire i pedoni: mio Dio, è buon senso!», ha esclamato. «Se non puoi fare quelle tre cose, non dovresti ... Leggi su open.online

