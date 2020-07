Gemelle siamesi unite alla testa, separate al Bambin Gesù: primo caso in Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Gemelle siamesi unite alla testa, separate al Bambin Gesù: primo caso in Italia. Probabilmente si tratta anche del primo caso al mondo È riuscito l’intervento di separazione di due Gemelle siamesi centrafricane all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Le due bimbe erano unite alla testa, con cranio e la maggior parte del sistema venoso in comune. … L'articolo Gemelle siamesi unite alla testa, separate al Bambin Gesù: primo caso in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Roma, al Bambin Gesù separate gemelle siamesi nate in Centrafrica #ospedalebambingesù - Adnkronos : Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Separate 2 gemelle siamesi unite per la testa grazie ad un intervento straordinario preparato in oltre un anno di studio… - Corriere : Separate con successo a Roma due gemelle siamesi unite dalla testa: è il primo caso in... - Angelacherubi12 : RT @Adnkronos: Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale -