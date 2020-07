Kanye West su Twitter “Mi candiderò alla presidenza degli Stati Uniti” (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapper e magnate della moda vincitore ai Grammy Awards, ha twittato ieri, il Giorno dell’Indipendenza per annunciare che sarà candidato alla presidenza degli Stati Uniti”. Di Davide Donateo “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America affidandoci a Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sto correndo per la presidenza degli Stati Uniti! ”. L’hashtag è # 2020VISION We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION— ye (@KanyeWest) July 5, 2020West per anni ha girato intorno alla sua intenzione di candidarsi come presidente degli Stati Uniti D’America scherzandoci su, anche se era piuttosto evidente il suo reale interesse. Nel 2019, il rapper ... Leggi su databaseitalia

viole_res : @hazzxbrave JSJSKSJSJSJ ESTOY MUY MAREADA COMO QUE KANYE WEST PRESIDENTE - jobonfim : Kanye West vai se candidatar a presidente dos EUA......... HHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAH… - sibarlima : Kanye West é o Dacciolo Americano! - LucasRaies : CÓMO Q KANYE WEST VA A POSTULARSE PA PRESIDENTE JAJSJSJSJSJSJSJSJS - caputino10 : vorrei essere lo specchio di kanye west solo per essere amato da qualcuno -

