Coronavirus, appello sul Manifesto: “Basta con gli agguati al governo. Dalla destra populista non ci attendiamo nulla, ci preoccupano gli show permanenti dei ‘democratici liberali'” (Di sabato 2 maggio 2020) “Basta con gli agguati al governo”. Inizia così l’appello pubblicato su il Manifesto del primo maggio e sottoscritto da intellettuali ed esponenti del mondo della cultura. Una presa di posizione arrivata poche ore dopo gli attacchi di Matteo Renzi in Senato contro il premier e le accuse di presunte violazioni costituzionali secondo le opposizioni (e non solo). “Dalla destra populista”, si legge nel testo, “non ci aspettiamo nulla”. Mentre a preoccupare di più i firmatari sono “gli show dei democratici liberali“. Tra le prime adesioni ci sono quelle di Stefano Bonaga, Lorenza Carlassare, Thomas Casadei, Anna Falcone, Nadia Urbinati, Marco Revelli e Piero Ignazi. Il dibattito è aperto, soprattutto per quanto riguarda le presunte violazioni della Carta. Sbandierate da alcuni, sono state infatti smentite dai ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - appello sul Manifesto : “Basta con gli agguati al governo. Dalla destra populista non ci attendiamo nulla - ci preoccupano gli show dei ‘democratici liberali'”

Coronavirus - Francesco fa appello all’unità tra istituzioni : “Se devi attraversare un fiume - non cambiare cavallo in mezzo al fiume”

Coronavirus - il video-appello del sindaco di Londra : “Rischio abusi domestici aumenta stando a casa. Se vittime chiamate la polizia” (Di sabato 2 maggio 2020) “Basta con glial”. Inizia così l’pubblicato su ildel primo maggio e sottoscritto da intellettuali ed esponenti del mondo della cultura. Una presa di posizione arrivata poche ore dopo gli attacchi di Matteo Renzi in Senato contro il premier e le accuse di presunte violazioni costituzionali secondo le opposizioni (e non solo). “populista”, si legge nel testo, “non ci aspettiamo nulla”. Mentre a preoccupare di più i firmatari sono “gli show dei democratici liberali“. Tra le prime adesioni ci sono quelle di Stefano Bonaga, Lorenza Carlassare, Thomas Casadei, Anna Falcone, Nadia Urbinati, Marco Revelli e Piero Ignazi. Il dibattito è aperto, soprattutto per quanto riguarda le presunte violazioni della Carta. Sbandierate da alcuni, sono state infatti smentite dai ...

fattoquotidiano : Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni: “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano, hai insegnato che il dia… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francesco fa appello all’unità tra istituzioni: “Se devi attraversare un fiume, non cambiare cavallo i… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - ignisrovo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Francesco fa appello all’unità tra istituzioni: “Se devi attraversare un fiume, non cambiare cavallo in m… - PetrazzuoloF : RT @_AMazziotti: Ecco qui spiegata la generosità russa: aiuti (?) in cambio di revoca delle sanzioni... Adesso attendiamo lo straziante app… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus appello Coronavirus, il video-appello del sindaco di Londra: “Rischio abusi domestici aumenta stando a casa Il Fatto Quotidiano Egitto, muore in prigione per videoclip contro al-Sisi: il regista Shady Habash è l’ultima vittima del carcere dove si trova Patrick Zaki

Il 26 ottobre scorso Shady era riuscito a inviare un messaggio ai suoi cari e ai suoi amici più stretti e il succo delle sue parole è un disperato grido d’aiuto. Sulle cause ufficiali della morte di H ...

La Costituzione non si sospende: il fine non giustifica i mezzi. Appello di un gruppo di magistrati

Il lavoro di Anna Mahjar-Barducci che segue, realizzato negli scorsi mesi prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, riassume con il contributo di analisti, giornalisti e di i ...

Il 26 ottobre scorso Shady era riuscito a inviare un messaggio ai suoi cari e ai suoi amici più stretti e il succo delle sue parole è un disperato grido d’aiuto. Sulle cause ufficiali della morte di H ...Il lavoro di Anna Mahjar-Barducci che segue, realizzato negli scorsi mesi prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, riassume con il contributo di analisti, giornalisti e di i ...