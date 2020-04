Riprendono gli sbarchi, è allarme a Lampedusa. L’ira del sindaco Martello: la nave promessa per la quarantena non è arrivata (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con l’avvicinarsi della bella stagione, Riprendono le traversate dal nord Africa. Un fenomeno con cui conviviamo da decenni ma che con la pandemia da covid-19, rischia di trasformarsi in uno dei maggiori grattacapi del governo Conte come fa presagire il caso di ieri con 100 migranti sbarcati a Lampedusa. A spiegarlo, senza giri di parole, è il sindaco dell’Isola, Totò Martello che ieri ha dichiarato di essere in piena emergenza. “Gli sbarchi continuano e in questo caso oltretutto c’è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al molo Favaloro da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l’hotspot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria” ha detto il primo ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - il sindaco di Messina : “Basta con gli annunci - non farò morire di fame la mia gente : a maggio riprendono le attività economiche”

Fase 2 - dal 4 maggio visite ai parenti e riprendono gli allenamenti per gli sportivi

Coronavirus - l’Austria è ripartita : ospedali verso la normalità - domani riprendono gli allenamenti sportivi - “è il successo della popolazione” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con l’avvicinarsi della bella stagione,le traversate dal nord Africa. Un fenomeno con cui conviviamo da decenni ma che con la pandemia da covid-19, rischia di trasformarsi in uno dei maggiori grattacapi del governo Conte come fa presagire il caso di ieri con 100 migranti sbarcati a. A spiegarlo, senza giri di parole, è ildell’Isola, Totòche ieri ha dichiarato di essere in piena emergenza. “Glicontinuano e in questo caso oltretutto c’è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al molo Favaloro da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l’hotspot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria” ha detto il primo ...

FlavioPozza : RT @grande_luciano: In Germania Spagna ed Inghilterra riprendono gli allenamenti per le squadre di calcio, in Italia no causa paura di #Spa… - MariMario1 : RT @grande_luciano: In Germania Spagna ed Inghilterra riprendono gli allenamenti per le squadre di calcio, in Italia no causa paura di #Spa… - LunaRossa2019 : @fattoquotidiano Ahahahahahahahahah I mafiosi a casa, liberi di intrecciare rapporti con i complici, riprendono il… - daniele_novara : @sportface2016 @SimoneAvsim Non capisco il senso: se non giocano il proprio campionato è perché non riprendono gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Riprendono gli Capo d'Orlando, riprendono gli interventi a tutela del litorale AMnotizie.it Coronavirus, Spadafora: «Fossi nei presidenti di Serie A penserei alla prossima stagione»

«Fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione». Così, ad Omnibus su La7 il ministro dello sport Vincenzo Spadafora mette un freno alla ripartenza del campionato, considerando ancora il coronaviru ...

Gravina: "Fosse per gli scienziati, dovremmo riprendere nel 2021"

Le parole di questa mattina del Ministro Spadafora non lasciano spazio a tante interpretazioni. Nei prossimi giorni si deciderà se riprendere o meno i campionati, ma l'intenzione del Governo pare sia ...

«Fossi nei presidenti penserei alla nuova stagione». Così, ad Omnibus su La7 il ministro dello sport Vincenzo Spadafora mette un freno alla ripartenza del campionato, considerando ancora il coronaviru ...Le parole di questa mattina del Ministro Spadafora non lasciano spazio a tante interpretazioni. Nei prossimi giorni si deciderà se riprendere o meno i campionati, ma l'intenzione del Governo pare sia ...