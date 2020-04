Libertà di stampa | Italia al 41° posto dopo Botswana e Burkina Faso La classifica di

lucafrusone : Sono prive di fondamento le “osservazioni” sul @Mov5Stelle che la #ONG @RSF_en scrive nel suo #report sulla… - elenabonetti : Le minacce alla stampa non sono accettabili. Bruciano ancora quelle a Iacoboni. Oggi Verdelli. Solidarietà e impegn… - marcofurfaro : Ancora minacce di morte a @CarloVerdelli e a @repubblica. Si intervenga, si trovino i mandanti di questa operazione… - scenarieconomic : RT @francescatotolo: Sull’app #Immuni ?? Oggi #Arcuri in conferenza stampa : “l’alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci d… - vdangerio : Domani l’authority ?@AGCOMunica? esaminerà il ricorso della #Fieg sulla sospensione di #Telegram. Sono in ballo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà stampa Coronavirus, i Paesi dove «non esiste». O quasi... Corriere della Sera