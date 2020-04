Coronavirus, Arcuri: «Vietato sbagliare i tempi della ripartenza» (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus news, parla il commissario all’emergenza Domenico Arcuri e il suo discorso è un monito agli italiani a “tenere duro”. Siamo sulla via di risoluzione dell’epidemia da Covid-19, ma è indispensabile l’impegno e il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Arcuri ha ammesso che non sarà facile, ma che governo e istituzioni preposte si stanno muovendo compatti per una “riapertura graduale” e in piena sicurezza. Perché il rischio di una ricaduta dell’epidemia non può essere corso in alcun modo. Arcuri: «Per Pasqua e Pasquetta non fate sciocchezze» Il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha iniziato la sua conferenza stampa con un forte richiamo alla responsabilità di tutti gli italiani. «Voglio cominciare – ha detto – rivolgendo un appello ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Arcuri : ”L’emergenza finirà solo se si trova vaccino”

