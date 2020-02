Neonato contagiato dal coronavirus a 30 ore dalla nascita (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un Neonato di 30 ore è risultato positivo al test del coronavirus. È successo nella regione di Wuhan, la zona in cui il virus ha registrato il suo maggiore picco. La notizia è stata riportata dai media locali, che lo scorso 30 gennaio avevano già diffuso la notizia di una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, il 30 gennaio. Sia la mamma che la bimba sono state messe in quarantena. Neonato contagiato dal coronavirus, le ipotesi dei medici Poche ore dopo, il bimbo è stato sottoposto al test del coronavirus, risultando positivo alla patoloigia. Si tratta del contagiato più giovane ad aver contratto la patologia. I media locali parlano di una possibilità di “trasmissione verticale”, ovvero di trasmissione nel grembo materno o subito dopo il parto. Una televisione ... notizie

Neonato contagiato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Neonato contagiato