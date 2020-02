Tennis, Atp Montpellier 2020: il tabellone di Jannik Sinner. L’azzurro affronterà Ymer al primo turno, Krajinovic ai quarti (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ stato reso noto pochi minuti fa il tabellone del torneo Atp Montpellier 2020. Jannik Sinner è stato inserito nella parte alta e al primo turno affronterà lo svedese Mikael Ymer numero 78 del mondo. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata tra due giovani di grandi prospettive. L’italiano, sceso dopo gli Australian Open alla posizione numero 82 della classifica mondiale, esordirà nel torneo francese lunedì 3 febbraio. Nel caso in cui Sinner dovesse riuscire a superare l’ostacolo scandinavo, ai quarti si troverà di fronte il serbo Filip Krajinovic testa di serie numero 7, quest’ultimo è già qualificato al secondo turno. Il candidato principale per l’approdo in semifinale di questa parte di tabellone è il bulgaro Grigor Dimitrov. In caso di exploit del 18enne nativo di San Candido il Tennista 20° del ranking potrebbe rappresentare un test ... oasport

