Alberto Pellai: «Le sculacciate non sono mai una buona soluzione» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Anche il Galles mette fuori legge le sculacciate: dal 2022 sarà vietato schiaffeggiare i propri figli. La norma è già in vigore in una trentina di stati, tra cui la Svezia e la Tunisia. In Italia, come in altri Paesi, è proibito l’uso della violenza in ambito scolastico, ma non ci sono leggi precise che estendano il divieto anche al contesto familiare. «Questa norma ha un significato più culturale che normativo», ci spiega Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, autore, fra gli altri, di L’educazione emotiva (Fabbri). «Nessun genitore, sicuramente, finirà in carcere per uno sculaccione: si tratta più che altro di uno standard di riferimento». Lo schiaffo è sempre sbagliato? «L’autorevolezza educativa del genitore non si deve esplicare nel potere di dare una sberla al figlio, ma ... vanityfair

sarabol1 : RT @Terra_Pianeta: “Ma io posso scriverne due?” “Certo, anche tre se vuoi!” E dopo ho chiesto loro di riempire la bottiglietta, di versarla… - Simosimo1949 : RT @Terra_Pianeta: “Ma io posso scriverne due?” “Certo, anche tre se vuoi!” E dopo ho chiesto loro di riempire la bottiglietta, di versarla… - jusc26 : RT @Terra_Pianeta: “Ma io posso scriverne due?” “Certo, anche tre se vuoi!” E dopo ho chiesto loro di riempire la bottiglietta, di versarla… -