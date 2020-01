Cara ministra De Micheli, così il disagio abitativo rischia di aggravarsi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nubi si addensano sulla Direzione generale della condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sembrerebbe che sia in corso una profonda riorganizzazione interna del Ministero. Non è una novità, ma ora arrivano segnali preoccupanti. Andiamo con ordine. Nel giugno 2019, le organizzazioni sindacali Unione Inquilini, Sunia, Sicet, Uniat inviano all’ex ministro Danilo Toninelli una lettera in merito alla bozza del Dpcm “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti”. La bozza prevedeva di fatto il superamento della Direzione generale della condizione abitativa per inserirla nel nuovo mega “Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche”. In tale Dipartimento, la prima Direzione, quella generale, dovrebbe svolgere le funzioni di un considerevole numero di attività, tra le ... ilfattoquotidiano

