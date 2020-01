Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alena Seredova pubblica un post su Instagram che sorprende tutti, mentre lei appare raggiante e i piena forma! Dopo la fine del suo matrimonio con Gigi Buffon, Alena ha ritrovato l'amore accanto all'imprenditore Alessandro Nasi. Nella FOTO da lei pubblicata, esce fuori un particolare che finora la Serdova ha tenuto nascosto a tutti! E lo ha reso noto annunciandolo nel modo più bello e semplice (Continua…) Una frase: "Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.Per sempre” Ha scritto Alena postando la frase con una FOTO che mostra la sua ben evidente pancia di una gravidanza. Nello scatto postato ci sono. le sue mani e quelle di Alessandro che accarezzano la pancia. Il loro bambino nascerà a giugno, lo ha detto lei stessa sempre tramite il medesimo post, che ha scritto in lingua ceca. Non si conosce ancora il sesso del nascituro e Alena scrive: "non vediamo l'ora" (Continua…) La ... howtodofor

