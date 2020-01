Georgina Rodriguez festeggia il compleanno a casa con Ronaldo e i figli e ringrazia suo marito (Foto) (Di martedì 28 gennaio 2020) E’ un periodo speciale questo per Georgina Rodriguez che ieri ha festeggiato il suo compleanno scrivendo poi una dedica a Ronaldo (foto). Sarà tra le donne del festival di Sanremo 2020 e siamo certi che riuscirà ad aggiungere altro alla certezza di essere solo la compagna di Cristiano Ronaldo. Compagna o moglie? Il dubbio sembra non esserci più proprio da ieri con il post di entrambi. compleanno festeggiato a casa per Georgina Rodriguez, 26 anni, è giovanissima ma è già mamma della sua piccolina, dei gemelli e ovviamente del primogenito del calciatore. Sono immagini bellissime quelle della famiglia riunita davanti alla torta mentre canta gli auguri alla splendida festeggiata. Un tavolo invaso dai fiori, palloncini rosa e bianchi e alle spalle si vedono anche tanti giochi dei bambini. Solo una candelina per i suoi anni e una torta piccola con deliziosi biscotti che distribuisce ai bimbi ... ultimenotizieflash

psicoabile : RT @lana_carlotta: Sanremo, accordo raggiunto con Georgina Rodriguez: si parla di 140 mila euro - lana_carlotta : Sanremo, accordo raggiunto con Georgina Rodriguez: si parla di 140 mila euro - zazoomblog : Georgina Rodriguez è arrivata a Sanremo: “Alloggio in un hotel a 3 stelle” - #Georgina #Rodriguez #arrivata -