Gerardina Trovato a Live non è la D’Urso racconta la sua storia sconvolgente (Di lunedì 27 gennaio 2020) La cantante Gerardina Trovato è stata ospite a “Live Non è la D’Urso” e la sua storia sconvolgente: «A Sanremo 2020 mi avevano scelta, ma non avevo soldi». La Trovato è passata dall’essere una cantante di successo ad una donna senza futuro e con problemi seri di salute, economici e familiari. Da 11 anni Gerardina Trovato non appare in tv e a Live non è la D’Urso racconta la sua verità e inizia con una domanda che lascia tutti a bocca aperta: «Qui sono al sicuro? Non è che vengono gli assistenti sociali a portarmi in manicomio? Che poi quelli ti interdicono, Ti mettono un tutore, nel mio caso sarebbe la mia dolce mammina che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me», la cantante racconta a Barbara D’Urso la sua storia, confessa in un’intervista al Messaggero di essere sola, malata e costretta a ... people24.myblog

