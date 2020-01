Il terremoto dello Stretto del 1908 e il giovane che l’avrebbe preannunciato: la storia tra leggenda e fantasia di Stidduzzu (Di sabato 25 gennaio 2020) Lunedì 27 gennaio uscirà il primo romanzo di Simone Carullo, collaboratore de Il Dispaccio.it e dipendente del G.O.M. di Reggio Calabria, dal titolo “Stidduzzu 1908 – Il figlio delle Stelle”, edito dalla Casa Editrice Leonida di Reggio Calabria di Domenico Polito. Il libro, a metà strada tra leggenda e fantasia, racconta la storia di un giovane pellarese vissuto nei primi anni del ‘900 che, secondo la tradizione orale locale ripresa in un articolo a cura di Emilio Roccabruna e pubblicato su “Calabria Sconosciuta”, avrebbe preconizzato il terribile terremoto del 1908. Soprannominato così perché trascorreva le sue notti nella contemplazione assorta delle stelle, Stidduzzu per questo stesso fatto venne emarginato e umiliato dai suoi compaesani, gli abitanti di un borgo spezzato in due tra il quartiere marinaro e l’area rurale incapaci di comprendere la profondità del suo animo. ... meteoweb.eu

