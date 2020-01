ReBus, tecnologie innovative per le missioni nello spazio: Federico II capofila del progetto Asi (Di giovedì 23 gennaio 2020) tecnologie e soluzioni innovative a sostegno della vita dell’uomo nello spazio durante le missioni di lunga durata su Luna e Marte. E’ questo l’obiettivo del progetto ReBus, coordinato e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), al quale partecipano Enea, Cnr, Istituto Superiore di Sanita’ (Iss), Thales Alenia Space, Kayser Italia, Telespazio e le Universita’ degli Studi di Tor Vergata, Pavia e Federico II di Napoli, quest’ultima nel ruolo di capofila con Stefania De Pascale responsabile scientifico. Il progetto triennale ReBus, informa una nota, punta ad avviare una linea di ricerca nazionale per realizzare sistemi biorigenerativi di supporto alla vita degli astronauti, obiettivo fondamentale per l’esplorazione umana dello spazio prevista entro le prossime due decadi, come indicato dall’agenda europea di Horizon 2020 e dalle ... ildenaro

