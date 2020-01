Don Matteo 12, le anticipazioni della terza puntata del 23 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Don Matteo 12, le anticipazioni della terza puntata della nuova stagione Torna questa sera, giovedì 23 gennaio 2020, Don Matteo 12, la storica fiction di Rai 1 con Terence Hill che ogni settimana regala ascolti record alla rete grazie ai nuovi episodi della dodicesima stagione. Nuove avventure dunque stasera per il parroco più famoso della tv, con la messa in onda della terza puntata. La serie tv è una produzione di Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e realizzata da Matilde e Luca Bernabei. In questa puntata assisteremo inoltre a un graditissimo ritorno da parte di tutti i fan della popolare fiction, vale a dire quello del capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro. Ecco le anticipazioni complete della terza puntata di Don Matteo 12, in onda stasera 23 gennaio su Rai 1 dalle 21.25. Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo Don Matteo 12, anticipazioni terza ... tpi

