Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 22 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 22 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Maria soffre sempre di più, i dolori sono insopportabili e le sedute di terapia si fanno sempre più intense. Fernando si preoccupa per lei, convinto che si stia sforzando troppo e cerca di intervenire. Nel frattempo, c’è qualcosa che Maria non sa: Fernando ha un altro scopo… Anticipazioni Il Segreto di oggi mercoledì 22 Gennaio: Prudentio soffre di nuovo per amore; dopo Julieta non avrebbe più voluto innamorarsi, ma poi è arrivata Lola. Il problema è che nasconde un Segreto orribile: è una spia di Francisca. Glielo rivela, non riesce più a nascondersi. Prudentio, nonostante lei si mostri sinceramente dispiaciuta, la licenzia, non vuole più vederla. Arriva Don ... velvetgossip

